Вещие сны, которые повлияли на нашу жизнь

Сергей Легков

Армагеддон - последняя битва между добром и злом. Апокалипсис —катастрофическое событие, которое приводит к концу мира. Конец везде одинаков. Но так как ничего такого не было, а возможно, и не будет, то сон этот не вещий. Вещим он станет когда это произойдет на самом деле. Я сам могу много чего предсказать, и никто не докажет, что я не прав. Например, мне приснилось, что в 3033 году огромный метеорит ударит по Земле в районе Америки и оторвет от нее кусок, и этот кусок вместе с Америкой улетит в космос! Чем не апокалипсис для штатов. Конечно, хотелось, чтобы это событие наступило пораньше, но ничего не поделаешь, такая дата мне приснилась.