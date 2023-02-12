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Панарин с 4+1 против «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ, Кемпе с покером в ворота «Питтсбурга» – 2-й

Панарин с 4+1 против «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ, Кемпе с покером в ворота «Питтсбурга» – 2-й

Артемий Панарин с 4+1 против «Каролины» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.

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