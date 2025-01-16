Вейпы скоро окажутся полностью вне закона?

Законодатели продолжают наступление на курильщиков в России, стремясь уберечь молодежь от порока. Депутаты Госсовета Удмуртии внесли на рассмотрение Госдумы предложение запретить в России продажу вейпов в киосках (павильонах).
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