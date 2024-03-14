Системы защиты маркетплейсов принимали мужчин за ботов перед 8 Марта

Системы защиты маркетплейсов зарегистрировали аномальный рост покупателей перед 8 Марта, сообщил заместитель гендиректора компании Servicepipe (специализируется на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на веб-ресурсы) Даниил Щербаков.
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