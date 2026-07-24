Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ответ Кремля на поддержку Киева: Россия заблокировала нефтяной транзит для Германии.

Ответ Кремля на поддержку Киева: Россия заблокировала нефтяной транзит для Германии.

Европа рискует остаться без топлива. Фото: Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова БУДАПЕШТ, 21 июля, ФедералПресс.

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Комментарии
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Артур Будаев
Спустя 4 года. Понятно, что Киевская бандеро-жидовская хунта воюет только при поддержке наших &quot;очень уважаемых партнёров&quot;
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1 м.