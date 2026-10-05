Венгрия может снять вето на технический этап переговоров о членстве Украины в Евросоюзе – FT

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдове писем о возможном открытии двух следующих блоков переговоров – о внутреннем рынке и политике конкурентоспособности, сообщает в понедельник, 5 октября 2026 года, газета Financial Times (FT).
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