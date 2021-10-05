Президент Сербии заявил, что Белград не хочет портить отношения с Москвой и Пекином

Сербия стремится стать частью Евросоюза, однако не хочет портить дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил сербский президент Александар Вучич, прибывший в Словению на саммит стран ЕС и Западных Балкан.
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