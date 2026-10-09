Психиатр-нарколог Ахметова сняла вопрос о существовании «гена алкоголизма»

«Гена алкоголизма» не существует, но склонность передаётся в семье.Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Эльвина Ахметова развеяла миф о существовании гена алкоголизма.
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