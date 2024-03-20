Добавление Атезолизумаба к послеоперационной химиотерапии не улучшает выживаемость при трижды негативном раке молочной железы

Пациенты с трижды негативным раком молочной железы не получают пользы от добавления атезолизумаба к послеоперационной химиотерапии, согласно результатам крупного клинического исследования 3 фазы, представленного на 14-й Европейской конференции по раку молочной железы (14th European Breast Cancer Conference).
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