Добавление Атезолизумаба к послеоперационной химиотерапии не улучшает выживаемость при трижды негативном раке молочной железы

Пациенты с трижды негативным раком молочной железы не получают пользы от добавления атезолизумаба к послеоперационной химиотерапии, согласно результатам крупного клинического исследования 3 фазы, представленного на 14-й Европейской конференции по раку молочной железы (14th European Breast Cancer Conference).