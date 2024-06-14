В Республике Алтай и Алтайском крае будут использовать ДЭГ в ЕДГ-2024

В республике оно будет действовать на территории всего региона, в крае — на отдельных выборах Алтайский край и Республика Алтай вошли в список регионов, где в единый день голосования (ЕДГ) будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе.