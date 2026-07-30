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Аргументы и Факты

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БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Склад Wildberries в Пензенской области подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, а около 200 сотрудников предприятия были оперативно эвакуированы.

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