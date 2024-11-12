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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Карелия в числе лучших по реализации нацпроекта «Здравоохранениe»

За 10 месяцев текущего года региональный Минздрав выполнил все запланированные мероприятия региональных проектов, входящих в состав нацпроекта На заседании рабочей группы по мониторингу, анализу и контролю за реализацией национальных проектов Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО Карелию отметили в числе регионов Северо-Запада, лучших по реализации нацпроекта в январе-октябре 2024 года.

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