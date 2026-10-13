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Царьград

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Морспасслужба не нашла следов нефти в Черном море у Кубани

Морспасслужба не нашла следов нефти в Черном море у Кубани

Специалисты Морской спасательной службы не обнаружили следов нефтяного загрязнения в акватории Чёрного моря у Краснодарского края после проверки публикаций в соцсетях о разливе нефтепродуктов, основанных на спутниковом снимке от 10 октября.

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