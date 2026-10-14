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Крымская газета

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Психолог объяснила, почему люди украшают дом задолго до Нового года

Психолог объяснила, почему люди украшают дом задолго до Нового года

Желание поставить ёлку задолго до 31 декабря может быть способом продлить праздничное настроение. Об этомРИАМО сообщила психолог Карина Гюнтер.

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