Франция отказалась от участия в СОР29

БАКУ (ИА Реалист). Франция и Нидерланды глубоко возмущены обвинениями в свой адрес, прозвучавшими из уст главаря бакинского режима Ильхама Алиева во время его выступления на Конференции ООН по изменению климата, более известной как COP29, проходящей в Баку.