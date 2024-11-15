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Франция отказалась от участия в СОР29

Франция отказалась от участия в СОР29

БАКУ (ИА Реалист). Франция и Нидерланды глубоко возмущены обвинениями в свой адрес, прозвучавшими из уст главаря бакинского режима Ильхама Алиева во время его выступления на Конференции ООН по изменению климата, более известной как COP29, проходящей в Баку.

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