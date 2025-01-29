Техас усиливает борьбу с иммиграцией: более 5000 ордеров на арест выданы

Губернатор Техаса Грег Эбботт поддерживает федеральные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, задействуя тактические группы Департамента общественной безопасности для задержания и депортации более 5,4 тыс.
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