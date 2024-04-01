261 л.с., 8-ступенчатый «автомат», двойные стекла, полный привод и улучшенное оснащение. Представлен «королевский» Exeed TXL

Представлен обновленный и улучшенный кроссовер Exeed TXL: автомобиль приобрел в оснащении. Автомобиль получил двойные стекла спереди, систему дистанционного открытия двери багажника, системы предупреждения о фронтальном столкновении и наезде сзади.
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