Артем Дмитрук: «Жуткий геноцид украинского народа»: Зеленский и его узурпаторы творят ужасы каждый день

Ужасы, которые творит зеленый террор поражают своим зверством. Каждый день мы становимся свидетелями ГЕНОЦИДА украинского народа!Это войдет в историю, а Зеленский и его соратники на века будут признаны УЗУРПАТОРАМИ, и поколения их родственников будут нести на себе бремя кровавых преступлений! Одна из тысяч трагических историй … После деоккупации Херсона 11.