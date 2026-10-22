В результате слаженной работы сотрудников МО МВД России «Себежский» и коллег из Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области раскрыта серия краж полуприцепов‑рефрижераторов, совершённых на трассе М9 вблизи деревни Бурачки Себежского муниципального округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия20 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым