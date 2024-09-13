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Актер Алексей Воробьев отрекся от биологических родителей

Актер Алексей Воробьев отрекся от биологических родителей

Актер и певец Алексей Воробьев признался, что не поддерживает связь с родителями. В интервью Леди Mail.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Отрёкся от родителей ,отречёшься и от родины .Ни для кого не секрет, что ты лёха постоянно проживаешь в пиндоссии ,а сюда приезжаешь лишь за баблом. Инсульт у тебя где случился, а родители где были??? Не думаю, что непонимание у них было из-за твоего творчества.
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