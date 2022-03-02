Богдан – Ястремской: «Для меня это был самый сложный матч в жизни. Пусть Бог хранит тебя, твою сестру, семью и всех остальных!»

Ана Богдан поддержала Даяну Ястремскую, которой уступила в первом круге турнира в Лионе. Румынка упустила два матчбола, проиграв со счетом 6:3, 6:7, 6:7.

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