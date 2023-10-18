Спикер Госдумы назвал законопроект, позволяющий осужденным работать с детьми, ошибкой

Вячеслав Володин прокомментировал, законопроект, внесенный на днях, в Госдуму России. Напомним, документ предлагает разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами.
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