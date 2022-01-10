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Полковник КНБ Казахстана Ибраев найден мертвым в Нур-Султане

Полковник КНБ Казахстана Ибраев найден мертвым в Нур-Султане

В Казахстане зафиксирована еще одна загадочная смерть сотрудника местных силовых структур. В Нур-Султане, под окнами своего дома обнаружено тело начальника технической службы Комитета национальной безопасности республики, полковника Азамата Ибраева.

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