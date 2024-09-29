Общественность против присутствия НАТО в сфере биобезопасности Кыргызстана ﻿

Наталья КРЕК Гражданские активисты, представители общественных объединений и экспертного сообщества Кыргызстана выступили с инициативой денонсировать соглашение с Канадой по строительству биолаборатории от 2008 года.
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