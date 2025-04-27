Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану в связи с масштабными разрушениями и жертвами, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи.
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