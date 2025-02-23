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Русская весна

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Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР (КАРТА)

Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР (КАРТА)

Армия России освободила ещё два населенных пункта в ДНР — Новоандреевку и Улаклы. Об освобождении двух населенных пунктов на покровском (красноармейском) и кураховском направлениях заявило Минобороны России.

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