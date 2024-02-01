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Юрий Лоза высказался о возможной реабилитации участников "голой" вечеринки: "Дело неблагодарное"

Юрий Лоза высказался о возможной реабилитации участников "голой" вечеринки: "Дело неблагодарное"

Музыкант в интервью РИА Новости рассказал о своём отношении к тому, что случилось в клубе "Мутабор" в конце декабря 2023 годаВ конце декабря в Москве прошла вечеринка, гостями которой стали "голые" звёзды русского шоу-бизнеса.

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Комментарии
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ГД
Галина Друзина
Нет им прощения, когда наши ребята и девчата воюют. Это просто не уважение по отношению к ним. Нет таким  прощения.
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15 час.

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