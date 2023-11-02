Какие привезённые "традиции" не нравятся русским и почему, если закрывать на них глаза, может погибнуть целое государство

ФОТО: PAPARAZZZA/SHUTTERSTOCK АЛЕКСАНДР ОРЛОВ "РУССКИЙ НЕ ЗНАЮТ, РОССИЮ НЕ УВАЖАЮТ": РЕЧЬ ПАТРИАРХА ВЫЗВАЛА НЕГОДОВАНИЕ У МИГРАНТОВ Мигрантам не понравилось нелестное высказывание о них настоятеля Русской Православной Церкви.
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