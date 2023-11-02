Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Песков много делает того, что напрямую влияет на отношение народа к Путину. Значит, разрешает. И разочаровывается, те...«Рождественские в...
  • Элина Морозова
    Попугай ты. Даже ничего своего придумать не умеешь.Заразная бацилла ...
  • Николай Николаевич
    Потому и спрятался за кошачьей мордой,что врёшь!Зашёл в палату и ...

Какие привезённые "традиции" не нравятся русским и почему, если закрывать на них глаза, может погибнуть целое государство

Какие привезённые "традиции" не нравятся русским и почему, если закрывать на них глаза, может погибнуть целое государство

ФОТО: PAPARAZZZA/SHUTTERSTOCK АЛЕКСАНДР ОРЛОВ "РУССКИЙ НЕ ЗНАЮТ, РОССИЮ НЕ УВАЖАЮТ": РЕЧЬ ПАТРИАРХА ВЫЗВАЛА НЕГОДОВАНИЕ У МИГРАНТОВ Мигрантам не понравилось нелестное высказывание о них настоятеля Русской Православной Церкви.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Друзина
Гнать всех имигрантов, но раз уже приехали, пусть тут нашу культуру уважают наши законы, а тех чиновников, которые их покрывают, садить на сок от10 лет и больше с конискацией.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх