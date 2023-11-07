Астрономы открыли экзопланету, похожую на горячий Сатурн

Орбитальная обсерватория NASA TESS работает в космосе с 2018 года. С помощью четырех широкоугольных камер она ищет экзопланеты на орбитах вокруг далеких и ярких звезд транзитным методом, основанным на наблюдениях за прохождением планеты на фоне родительской звезды.
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