Астрономы открыли экзопланету, похожую на горячий Сатурн

Орбитальная обсерватория NASA TESS работает в космосе с 2018 года. С помощью четырех широкоугольных камер она ищет экзопланеты на орбитах вокруг далеких и ярких звезд транзитным методом, основанным на наблюдениях за прохождением планеты на фоне родительской звезды.