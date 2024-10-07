Полпред-фронтовик Жога против "мутных схем": Десять назначений Путина, которые начинают чистку власти

Алексей Тан

Вероятно Екатеринбург... всего лишь ПРОБА!... уж через чур эта мерзость еврей Ройзман... засветил себя и даже раньше Киева... на православие руку подняли!!!.... А в РОССИИ то ТРИ основные ОЧАГИ этой ЗАРАЗЫ... это Сант Петербург, Нижний Новгород и Москва с белярюсью. (союзнички мать ити!).