Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента

Tania Еременко

Карлсон тоже перебивал нашего Президента - это от американского воспитания, не от невоспитанности. Такер оказался лучшим журналистом, который таки слушал, но он такой же , как и все американцы, которые зомбированы лживыми СМИ Америки. Несколько раз задавал одни и те же вопросы, а ВВП ему терпеливо объяснял, снова и снова.