Удивительно видеть американского журналиста, который задает вопрос и ВЫСЛУШИВАЕТ ОТВЕТ!Я смотрел немало взятых ранее у ВВП интервью в полном формате и явно не те версии, что показывали англосаксам на их ТВ.
Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента
Комментарии
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Tania Еременко
Карлсон тоже перебивал нашего Президента - это от американского воспитания, не от невоспитанности. Такер оказался лучшим журналистом, который таки слушал, но он такой же , как и все американцы, которые зомбированы лживыми СМИ Америки. Несколько раз задавал одни и те же вопросы, а ВВП ему терпеливо объяснял, снова и снова.
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18 час.
Владимир Прокопчик
Да, много шума из ничего. Тоже разочаровал распиаренный американец. Ничего нового, кроме хамства и неуместного смеха. Глупые и неинтересные вопросы. Америки не открыл.
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13 час.
Вера Ванидовская
У Орбана он хорошо взял интервью, там было попроще. Путин фигура очень мощная, с ним нелегко.
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11 час.
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