Поликлинику №1 в Усть-Илимске откроют после капремонта этим летом

В Усть-Илимской городской поликлинике №1 полным ходом идет капитальный ремонт, который осуществляется в рамках регионального проекта “Модернизация первичного звена здравоохранения” нацпроекта “Здравоохранение”.
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