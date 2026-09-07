Иран и Оман в ближайшие дни подпишут согласованные маршруты прохода через Ормуз

Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, передает «Интерфакс».
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