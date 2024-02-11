Еще пять высокопоставленных военных назначений в Украине

В субботу было объявлено о пяти новых назначениях на высшие военные должности в украинской армии. Это завершает формирование команды в верхах армии после того, как на этой неделе генерал-полковник Александр Сырский был назначен командующим Вооруженными силами.
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