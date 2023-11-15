Галина Шеларь: "В Молдове есть проблема информационного искажения"

В Молдове есть проблема информационного искажения, когда в базе разных госучреждений могут быть разные сведения, касающиеся той или иной сферы, в том числе разные данные о количестве граждан, проживающих в Молдове, которые не дают точного ответа на этот вопрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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