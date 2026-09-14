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Владимирские новости

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Владимирский эксперт оценила решение ЦБ сохранить ставку на уровне 14  процентов

Владимирский эксперт оценила решение ЦБ сохранить ставку на уровне 14  процентов

Банк России на заседании 11 сентября 2026 года сохранил ключевую ставку на уровне 14 % годовых - тем самым прервав цикл снижения, который продолжался более года.

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