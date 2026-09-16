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Авторадио

1 110 подписчиков

Почти 60 человек отравились в кафе в российском регионе

Число заболевших после посещения кафе NAN Кебаб №1 в Казани выросло до 58 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

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