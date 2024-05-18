В Астраханской области презентовали Центр дружественных литератур Прикаспийской территории

Аналогичные центры будут созданы и в других странах Прикаспия. Одним из ключевых мероприятий открывшегося в Астрахани IV Международного литературного фестиваля для детей и молодежи стал круглый стол «Читаем мы - читает мир».
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