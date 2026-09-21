Считаем. Как на самом деле живут пенсионеры во Франции?

Французские пенсионеры – символ беззаботной старости? Как бы не так! За фасадом красивых видов скрывается суровая реальность: холодные квартиры, пустые холодильники и мечты о Турции.
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