ВМФ РФ получит подлодки "Князь Пожарский" и "Архангельск" до конца 2024 года

Российский флот получит до конца текущего года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А") и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М (шифр "Ясень-М").
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