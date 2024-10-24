Определились все участники четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России

Определились все пары четвертьфинала Кубка России по футболу в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», а соперником «Зенита» стал «Ахмат».
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