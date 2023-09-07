Руководитель аппарата пензенского Уполномоченного и прокурор региона провели личный прием предпринимателей

5 сентября исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг совместно с руководителем аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Алексеем Храмовым провели личный прием хозяйствующих субъектов.
5 сентября исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг совместно с руководителем аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Алексеем Храмовым провели личный прием хозяйствующих субъектов.
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