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Руководитель аппарата пензенского Уполномоченного и прокурор региона провели личный прием предпринимателей

5 сентября исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг совместно с руководителем аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Алексеем Храмовым провели личный прием хозяйствующих субъектов.

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