Счастливые и несчастливые: назван международный рейтинг счастья народов

Опубликован очередной «Всемирный доклад о счастье» (World Happiness Report), в котором дается оценка уровню счастья почти во всех странах мира.
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