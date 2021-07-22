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Минздрав не признал десятки миллионов переболевших COVID-19 в России

Минздрав не признал десятки миллионов переболевших COVID-19 в России

В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что ведут федеральный реестр по новой коронавирусной инфекции, но отметили, что в него попадают не только заболевшие, но также больные пневмонией, вакцинированные и другие неназванные "категории".

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