Минздрав не признал десятки миллионов переболевших COVID-19 в России

В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что ведут федеральный реестр по новой коронавирусной инфекции, но отметили, что в него попадают не только заболевшие, но также больные пневмонией, вакцинированные и другие неназванные "категории".
В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что ведут федеральный реестр по новой коронавирусной инфекции, но отметили, что в него попадают не только заболевшие, но также больные пневмонией, вакцинированные и другие неназванные "категории".
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