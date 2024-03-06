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Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом России

Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом России

Вообще вопрос с крымскими татарами непростой, и уж точно крайне важный. Утверждать то, что, согласно переписи населения 2021 года, их в Крыму всего 12,7% и ни на что повлиять они не могут - это очень упрощенный подход.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;Во время правления последнего царя - Николая Второго - русские впервые сравнялись по численности с крымчаками - 35 и 35%.&quot;  -  а оставшаяся ТРЕТЬ тоже была из преимущественно коренного населения Крыма (некоторые гораздо &quot;кореннее&quot; крымтатар))) - это были греки, болгары, немцы, армяне - КОТОРЫХ ТОЧНО ТАК ЖЕ НАСИЛЬНО ВЫСЕЛИЛИ ИЗ КРЫМА ВМЕСТЕ С ТАТАРАМИ правда их потомки ведут себя вполне тихо-мирно и толерантно и не возбухают постоянно как крымтатары, поэтому им и достается в целом х...й, вместо тех ништяков которыми закидали крымтатар...  По моему это ещё бОльшая несправедливость....
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