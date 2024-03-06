Что давала крымским татарам Украина, и что изменилось с приходом России

Sergiy Che

"Во время правления последнего царя - Николая Второго - русские впервые сравнялись по численности с крымчаками - 35 и 35%." - а оставшаяся ТРЕТЬ тоже была из преимущественно коренного населения Крыма (некоторые гораздо "кореннее" крымтатар))) - это были греки, болгары, немцы, армяне - КОТОРЫХ ТОЧНО ТАК ЖЕ НАСИЛЬНО ВЫСЕЛИЛИ ИЗ КРЫМА ВМЕСТЕ С ТАТАРАМИ правда их потомки ведут себя вполне тихо-мирно и толерантно и не возбухают постоянно как крымтатары, поэтому им и достается в целом х...й, вместо тех ништяков которыми закидали крымтатар... По моему это ещё бОльшая несправедливость....