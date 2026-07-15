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Внесение изменений в договор о КРТ при корректировке параметров строительства в проекте планировки территории // Прецедент Верховного Cуда РФ по КРТ № 1

Верховный Суд в лице судьи М.К. Антоновой отказался пересматривать дело № А75-15239/2020, в котором застройщик оспаривал решение УФАС о признании незаконными изменений, внесенных в договор о КРТ, заключенный на торгах.

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