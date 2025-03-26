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Каори Сакамото: «В произвольной я буду меньше переживать. Я уже много раз оказывалась в такой ситуации и верю, что все будет в порядке»

Сакамото сегодня заняла пятое место в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне (71,03). «Сегодня я чувствовал себя в очень хорошей форме, но я заметил, что когда я чувствую себя хорошо и по-настоящему готовой, я начинаю больше нервничать.

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