Каори Сакамото: «В произвольной я буду меньше переживать. Я уже много раз оказывалась в такой ситуации и верю, что все будет в порядке»

Сакамото сегодня заняла пятое место в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне (71,03). «Сегодня я чувствовал себя в очень хорошей форме, но я заметил, что когда я чувствую себя хорошо и по-настоящему готовой, я начинаю больше нервничать.
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