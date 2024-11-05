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НАТО вновь машет морковкой перед носом Украины

НАТО вновь машет морковкой перед носом Украины

Украина не станет членом НАТО в ближайшей перспективе, но мостик к ее членству открыт. Об этом на брифинге в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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