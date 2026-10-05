FIA может отключать машины Формулы 1 на трассе: подробности хаоса в Сепанге

Haas F1 TeamПервый дождевой старт сезона-2026 в Формуле 1 едва не обернулся фарсом. На прогревочном круге машины начали терять мощность: первым с проблемой столкнулся Макс Ферстаппен, затем остановился Льюис Хэмилтон, а следом неприятности возникли еще у нескольких пилотов.