FIA может отключать машины Формулы 1 на трассе: подробности хаоса в Сепанге

Haas F1 TeamПервый дождевой старт сезона-2026 в Формуле 1 едва не обернулся фарсом. На прогревочном круге машины начали терять мощность: первым с проблемой столкнулся Макс Ферстаппен, затем остановился Льюис Хэмилтон, а следом неприятности возникли еще у нескольких пилотов.
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