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Военные моряки спасли унесенных на сапбордах двух молодых людей в Мангистау

Военные моряки спасли унесенных на сапбордах двух молодых людей в Мангистау

10 июня   этого  года ракетно-артиллерийский корабль «Маңғыстау” находился в районе боевой подготовки,  когда   от  командира Военно-морской базы через оперативного дежурного   поступил  сигнал, что около 8 часов вечера   в  море  на  двух сапбордах пропали 2 человека.

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