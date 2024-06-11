Военные моряки спасли унесенных на сапбордах двух молодых людей в Мангистау

10 июня этого года ракетно-артиллерийский корабль «Маңғыстау” находился в районе боевой подготовки, когда от командира Военно-морской базы через оперативного дежурного поступил сигнал, что около 8 часов вечера в море на двух сапбордах пропали 2 человека.
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